POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Von Kupplung abgerutscht und gegen Mauer gefahren

Bad Dürkheim (ots)

Ein 18-jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim befuhr mit seinem Pkw Skoda den Parkplatz neben dem Busbahnhof in der Philipp-Fauth-Straße. Beim Einparken in die dortige Parklücke rutschte der Fahranfänger von der Bremse ab. Anschließend versuchte er den Pkw zum Stillstand zu bringen. Hierbei verwechselte er das Gas mit der Bremse. Es kam zum Anstoß an die dortige Mauer. An dem Pkw lösten die Airbags aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

