POL-EL: Nordhorn - Laterne beschädigt

Papenburg (ots) - Am 9. Februar gegen 19.30 Uhr kam es an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Als ein 16-Jähriger die Situation schlichten wollte, wurde er von den unbekannten Personen ins Gesicht geschlagen und verletzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna ...

