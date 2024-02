Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 13 Uhr auf der Straße Osterkanal in Papenburg zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch einen 22-jährigen Radfahrer. Der junge Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Straße in Richtung Friesenstraße in deutlichen Schlangenlinien. Mehrere Fahrzeuge mussten stark abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

