Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Nordhorn (ots)

Am Dienstag kam es auf dem Gildehauser Weg in Nordhorn gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Die Radfahrerin war auf dem Radweg unterwegs und beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Kanalweg zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi, der den Kreisverkehr in Richtung Gildehauser Weg verlassen wollte. Die Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

