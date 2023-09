Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1045) Fußgänger auf Frankenschnellweg von Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt

Nürnberg (ots)

Am späten Montagabend (11.09.23, gegen 23.00 Uhr) wurde ein Fußgänger auf dem Frankenschnellweg zwischen der Rothenburger Straße und der Anschlussstelle Westring von einem in Richtung Fürth fahrenden Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Weshalb der 64-Jährige zu Fuß auf dem Frankenschnellweg unterwegs war, konnte bisher nicht geklärt werden. Der 44-jährige Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Die VPI Nürnberg nahm den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung von Unfallursache und -hergang wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Der Frankenschnellweg war für mehrere Stunden in Richtung Fürth komplett gesperrt.

Roland Faulhaber

