POL-PPRP: Tötungsdelikt - Vorläufiges Obduktionsergebnis

Ludwigshafen (ots) - In der Berthold-Schwarz-Straße wurde gestern, 03.04.2024, gegen 11 Uhr ein Mofa gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Bürgersteig. Sie haben den Diebstahl beobachtet oder können Angaben zum Verbleib des Mofas machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Hannah Berens Telefon: 0621-963-1500 ...

