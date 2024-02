Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Helmkamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/127416

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 10. Dezember 2023 gegen 11.15 Uhr auf der Bongardstraße in Höhe der "Drehscheibe". Dem abgebildeten Mann wird vorgeworfen, einem zwölfjährigen Jungen die Spitze seines Regenschirmes gegen dessen Brust gestoßen zu haben, als dieser mit seinem Fahrrad an dem Unbekannten vorbeifuhr. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 31 unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell