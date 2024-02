POL-BO: Handtaschenraub - Tatverdächtiger (25) in U-Haft

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Wohnungseinbruchsdelikt am Dienstagmorgen, 13. Februar, in Bochum-Brenschede. Es werden Zeugen gesucht. Eine 45-Jährige hörte gegen 0.15 Uhr Schritte in ihrer Wohnung im Biermannsweg. Als plötzlich das Licht anging, stand eine unbekannte Frau vor ihr, die zuvor offenbar die Tür aufgehebelt hatte. Die Täterin flüchtete, entwendet wurde nichts. Die Unbekannte ...

mehr