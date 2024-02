POL-BO: Einbruch in Brenschede: Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach zwei Einbruchsdelikten am frühen Montagmorgen, 12. Februar, in Bochum-Eppendorf sind zwei Tatverdächtige (16, 17) vorläufig festgenommen worden. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr in einer Praxis an der Holzstraße. Anwohner meldeten der Polizei zwei tatverdächtige Personen, welche sich durch Einschlagen der Eingangstür Zugang zum ...

