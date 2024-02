POL-BO: Zwei Tatverdächtige nach Einbruchsdelikten in Bochum-Eppendorf festgenommen

Herne (ots) - Eine Registrierkasse entwendeten Täter am 10. Februar aus einem Geschäft an der Hauptstraße in Herne. Gegen 2.45 Uhr hatte sich zwei Kriminelle gewaltsam Zugang zum Ladenlokal verschafft. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Der erste Täter ist circa 25 bis 30 Jahre alt, 180 cm groß und hat ein schmales Gesicht. Er trug eine Sturmhaube und eine Jeans. Der zweite ...

