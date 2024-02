POL-BO: Täter stehlen Registrierkasse

Bochum, Essen, Hattingen (ots) - Zu einem Raubdelikt auf einen Taxifahrer wurde die Polizei am 11. Februar, gegen 2.20 Uhr, in Bochum gerufen. Ein 46-jähriger Taxifahrer aus Essen hatte gegen 2 Uhr am Fahrbahnrad der Henglerstraße in Essen-Steele einen Fahrgast aufgenommen. Dieser wollte mit dem Taxi zum Bahnhof in Hattingen gebracht werden. Auf dem Fahrweg durch Bochum (Bereich des Zeppelindamm/Ruhrstraße) gab der Fahrgast an, die Taxifahrt nicht bezahlen zu wollen. ...

