POL-BO: Raubdelikt auf Taxifahrer

Bochum (ots) - In der Nacht des 11. Februar, gegen 3.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Raubdelikt. Ein 18-jähriger Bochumer war zu Fuß auf der Essener Straße in Richtung Wattenscheid unterwegs. In Höhe der Hausnummer 81 wurde er plötzlich von einer noch unbekannten Person angehalten und unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe der Geldbörse aufgefordert. Nachdem der Bochumer diese übergeben hatte, flüchtete ...

