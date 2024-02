Polizei Bochum

POL-BO: Straßenraub - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht des 11. Februar, gegen 3.30 Uhr, kam es in Bochum zu einem Raubdelikt.

Ein 18-jähriger Bochumer war zu Fuß auf der Essener Straße in Richtung Wattenscheid unterwegs. In Höhe der Hausnummer 81 wurde er plötzlich von einer noch unbekannten Person angehalten und unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe der Geldbörse aufgefordert. Nachdem der Bochumer diese übergeben hatte, flüchtete der Täter in Richtung Bochum Innenstadt.

Beschrieben wurde der Räuber als männlich, 170 cm groß, schlanke Statur und dunkelhäutig. Er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Skimaske und soll mit einem afrikanischen Akzent gesprochen haben. Nähere Angaben zur Schusswaffe konnte der Geschädigte nicht machen.

Für die Fahndungsmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell