Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Bug eines Binnenschiffes gesunken (Ergänzung)

Lathen (ots)

Am Freitag kam es gegen 15.40 Uhr zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Dortmunder-Ems-Kanal, in Höhe der Schleuse Hilter an der Hilterstraße in Lathen. Ein etwa 67 Meter langes, mit Gerste beladenes Binnenschiff befuhr den Dortmunder-Ems-Kanal in Richtung Norden. Vor der Schleuse Hilter begann das Schiff aus bisher ungeklärter Ursache an zu sinken. Im weiteren Verlauf sank der Bug des Schiffes etwa 10 bis 15 Meter auf den Grund. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten das Schiff unverletzt verlassen. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre, um das Auslaufen von Kraftstoffen einzudämmen. Die Bergungsarbeiten werden ersten Erkenntnissen zufolge noch mehrere Tage andauern. Die gestern eingerichtete Sperrung des Gewässers ist aktuell freigegeben.

