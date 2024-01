Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Dörpen (ots)

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am vergangenen Freitag (19.01.2024) eine 90-jährige Frau in ihrem Haus in der Bürgerstraße in Dörpen. Gegen 11 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Während des Gespräches teilte dieser mit, dass aufgrund der frostigen Temperaturen die Wasserleitungen kontrolliert werden müssten. Er bat die Seniorin um Mithilfe und forderte sie auf, das Wasser im Bad nur für wenige Minuten laufen zu lassen. Die Seniorin ließ den vermeintlichen Wasserwerker daraufhin in die Wohnung und begleitete diesen ins Bad. Nach circa zehn Minuten verließ der Wasserwerker die Wohnung mit dem Hinweis, dass alles in Ordnung sei. Während der vorgegaukelten Überprüfung nutzte vermutlich ein Komplize die Zeit, um durch die nur angelehnte Tür ebenfalls in die Wohnung zu gelangen. Hier konnte dieser Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erlangen. Der falsche Wasserwerker wird folgendermaßen beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, etwa zwei Meter groß, bekleidet war er mit einem dunklen Arbeitsanzug und einer dunklen Mütze ähnlich einer Baseballcap. Zeugen oder Personen, bei denen ebenfalls ein falscher Wasserwerker vorstellig geworden sein könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen, Tel.: 04963/919090, oder bei der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/9260 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche, denn die Vorgehensweise der falschen Wasserwerker ist oft gut durchdacht und zielt darauf ab, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Die Betrüger geben vor, im Auftrag von Wasserwerken oder Sanitärunternehmen zu handeln und behaupten, dringende Überprüfungen der Wasserleitungen durchführen zu müssen. Sie nutzen geschickt die Ängste oft älterer Menschen vor Wasserschäden und überzeugen sie davon, dass eine sofortige Inspektion notwendig sei, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Daher weist die Polizei noch einmal daraufhin, folgenden Punkte zu beachten:

- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, ohne ihre Identität und ihren Auftrag zu überprüfen. Echte Mitarbeiter von Wasserwerken können sich durch Ausweise legitimieren. Notieren Sie sich den Namen des Mitarbeiters und die Kontaktdaten des Unternehmens. Rufen Sie dann die offizielle Telefonnummer des Unternehmens an, um die Informationen zu verifizieren.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, sofortige Entscheidungen zu treffen. Seriöse Fachleute werden Verständnis dafür haben, dass Sie Zeit benötigen, um die Situation zu überprüfen. Betrüger hingegen werden versuchen, Sie zur Eile zu drängen.

- Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und Nachbarn über solche Vorfälle und informieren Sie sie darüber, wenn jemand vorgibt, Arbeiten in Ihrem Haus durchführen zu müssen. Ein externer Blick kann oft helfen, Betrugsversuche zu erkennen. Holen Sie gegebenenfalls jemanden aus der Nachbarschaft dazu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell