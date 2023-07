POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Kind auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Calmbach (ots) - Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Calmbach am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg der bislang unbekannte Mann am Bahnhof Bad Wildbad in den Linienbus "X63", von Bad Herrenalb ...

mehr