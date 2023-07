Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Polizei sucht Zeugen

Calmbach (ots)

Nach einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Calmbach am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg der bislang unbekannte Mann am Bahnhof Bad Wildbad in den Linienbus "X63", von Bad Herrenalb kommend in Richtung Calw, ein. Als der Bus gegen 6:40 Uhr in der Kleinenztalstraße in Fahrtrichtung Oberreichenbach fuhr, wurde der Unbekannte aggressiv. Um den Busfahrer zum Anhalten zu bewegen randalierte er im Fahrzeug. Hierbei beschädigte er auch ein Bedienteil im Fahrerbereich. Der Busfahrer legte daraufhin eine Vollbremsung ein und hielt den Bus an. Nachdem er die vordere Tür des Busses öffnete, entfernte sich der Störenfried fußläufig in Richtung Calmbach Ortsmitte. Glücklicherweise wurden hierbei keine Personen verletzt. Am Bus entstand ein bislang unbekannter Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Der Mann soll dunkelhäutig, zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 bis 185 cm groß gewesen sein. Er soll eine dünne und schlacksige Figur gehabt haben und sprach gebrochenes Deutsch. Er war dunkel bekleidet und hatte einen grauen Rucksack dabei.

Der Polizeiposten in Bad Wildbad hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier in Calw zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell