POL-MA: Mannheim: Junger Mann bewusstlos getreten und anschließend ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Bereits am Samstag dem 27. Januar kam es um kurz nach 5:30 Uhr zu einem Streit in einer Gaststätte im Luisenring zwischen zwei Personengruppen. Dieser mündete vor dem Lokal schließlich in Handgreiflichkeiten, als ein Unbekannter einem 24-Jährigen ins Gesicht schlug. Als der 18-jährige Freund des so Angegriffenen ihm zu Hilfe eilen wollte, wurde er von weiteren Personen angegangen und am Boden bis zur Bewusstlosigkeit getreten. Diese Hilflosigkeit nutzten die Unbekannten aus und entrissen dem 18-Jährigen seinen Rucksack. Dann flohen die Angreifer. Das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubes.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer war ungefähr 173 bis 176 cm groß und 18 bis 24 Jahre alt. Er hatte eine normale Figur, trug sehr kurze glatte Haare sowie einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze, weißen Sneakers der Marke Nike, Typ Air Force und einer engen Bluejeans. Vom Aussehen entsprach er dem osteuropäischen Phänotyp. Ein weiterer Tatverdächtiger war 180 bis 182 cm groß und ebenfalls 18 bis 24 Jahre alt. Er hatte sehr kurze dunkelblonde Haare und eine etwas kräftigere Statur. Bekleidet war er mit einer Mütze und einem langärmeligen grauen Oberteil. Vom Aussehen entsprach er dem südeuropäischen Phänotyp. Der dritte Tatverdächtige war ungefähr 180 cm groß und mit ungefähr 25 Jahren etwas älter als seine Mittäter. Er trug seine Haare sehr kurz, so dass man die Kopfhaut erkennen konnte. Er hatte eine kräftige, breite Statur, ein bulliges Gesicht und eine sehr helle, blasse Haut. Er war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen Sweathose und Sneakers. Vom Aussehen entsprach er dem westeuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

