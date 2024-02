Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unter Drogen vor der Polizei geflohen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Heidelberg (ots)

Als am Donnerstag um kurz nach 3 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen VW in der Fahrtgasse kontrollieren wollte, beschleunigte das Auto plötzlich und raste in Richtung Plöck davon. Bei der Flucht, die letztlich in der Handschuhsheimer Landstraße endete, überschritt das Fahrzeug die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung teilweise um mehr als 70 km/h. Zudem schaltete der Fahrer kurz vor dem Ende seiner rasanten Fahrt das Licht aus und fuhr unbeleuchtet durch Neuenheim. Wie sich herausstellte, war der 23-jährige Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Kokain am Steuer, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Das Fahrzeug wies frische Unfallspuren auf, weshalb der Verdacht besteht, dass der VW vor oder während seiner rasanten Flucht mit dem linken Außenspiegel an einer bislang unbekannten Stelle hängen geblieben ist. Das Auto wurde eingezogen. Der junge Mann muss sich nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Ferner besteht der Verdacht einer Fahrerflucht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder potentielle Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

