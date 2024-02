Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken in den Gegenverkehr

Neckarbischofsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch geriet nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 18 Uhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Ford auf der L 549 auf der Strecke von Untergimpern nach Obergimpern leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zur gleichen Zeit ein Chrysler in die Gegenrichtung. Glücklicherweise streiften sich nur die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, so dass bei dem Unfall niemand verletzt wurde, sondern lediglich ein Gesamtschaden von knapp 700 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Sinsheim stellte sich heraus, dass der 65-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Er muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

