Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Am 26.01.2024 kam es zwischen 11:00 - 17:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einer Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße in Grünstadt. Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Corsa an der rechten, hinteren Fahrzeugseite und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Opel Corsa entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,-EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

