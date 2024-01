Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gerolsheim - Brand eines Pelletofens

Gerolsheim (ots)

Am 27.01.2024 gegen 18:10 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Gerolsheim zu einem Brand eines Pelletofens. Dieser hatte sich aufgrund einer Fehlfunktion selbst entzündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zu einem Gebäudeschaden kam es ebenso nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell