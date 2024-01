POL-PDNW: Grünstadt - Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 27.01.2024 fanden im Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße ein Aufzug und eine Mahnwache statt. An dem Aufzug unter dem Motto "Alle zusammen gegen den Faschismus" nahmen ab 11:55 Uhr ca. 1300 Personen teil. Der Aufzug begann am Parkplatz Festwiese und führte durch die Innenstadt. Auf Grund der unerwartet hohen Teilnehmerzahl wurde die ...

mehr