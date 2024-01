Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Diebstahl aus Pkw

Grünstadt (ots)

Am 27.01.2024 zwischen 14:00 - 14:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Daimlerstraße in Grünstadt geparkt war. In der Handtasche befanden sich u.a. ein Smartphone, ein Geldbeutel mit Bargeld sowie verschiedene Dokumente. Der Gesamtwert des Diebesguts beträgt ca. 1000,-EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell