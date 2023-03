POL-NB: Zeugenaufruf zu einem Pkw-Brand auf der Insel Usedom

Torgelow (LK V-G) (ots) - In der Nacht vom 13. zum 14.03.2023 kam es in einer Kleingartenanlage an der Eggesiner Straße in Torgelow zu einem Brand. Nach ersten Ermittlungen wollte ein 23-Jähriger gegen 01:00 Uhr einen Ofen in einer Laube anzünden. Dabei geriet aus bisher ungeklärten Gründen das Feuer außer Kontrolle. In kürzester Zeit stand die Laube in voller Ausdehnung in Flammen. Der 23-Jährige und eine ...

