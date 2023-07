Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Autofahrer gefährdet Fußgänger

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein Autofahrer einen Fußgänger am Donnerstag in Ochsenhausen gefährdet hatte.

Ulm (ots)

Der Vorfall war gegen 10 Uhr in der Poststraße. Ein 70-Jähriger wollte an der bei grün anzeigenden Fußgängerampel die Straße in Richtung Marktplatz überqueren. Aus dem Laubacher Weg kam ein schwarzer Audi A4 angerast. Der fuhr auf der B312 in Richtung Memminger Straße und überholte rücksichtslos zwei wartende Autos. Als sich der Senior mitten auf der Straße befand, fuhr der Audi in einem Anstand von ca. einem Meter an dem Fußgänger vorbei. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß. Ohne anzuhalten, fuhr der Audi mit hoher Geschwindigkeit davon. Der Senior konnte den Fahrer als jungen Mann beschreiben. Der war alleine im Fahrzeug. Der 70-Jährige konnte das Kennzeichen an dem flüchtigen Fahrzeug ablesen und es der Polizei mitteilen. Die ermittelt nun wegen Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen. Insbesondere die beiden wartenden Autofahrenden, die überholt wurden, bittet sie, sich unter Tel. 07352/202050 zu melden.

++++1506991(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell