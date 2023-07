Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Mehrere E-Bike gestohlen

Aus Garagen entwendeten Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag in Süßen die hochwertigen Räder.

Ulm (ots)

Das E-Bike der Marke Giant Modell Talou stand in einer Garage in der Silcherstraße. Zwischen 15 Uhr und 5.30 Uhr begab sich ein Unbekannter auf das Grundstück und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Garage. Darin stand das Trekkingrad mit grauer Rahmenfarbe. Das nahm der Dieb mit und flüchtete unerkannt. Ein weiterer Einbruch in eine Garage wurde der Polizei in der Auenstraße mitgeteilt. Auch dort verschaffte sich der Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 10 Uhr gewaltsam Zutritt, in dem er die verschlossene Seitentür aufdrückte. Aus der Garage nahm der Dieb gleich zwei Räder mit. Ein Trekking-Bike der Marke Winora, Modell Sinus ix 1, Rahmenfarbe grau und ein Trekking-Bike Marke Giant, Modell Explore E + 1, Rahmenfarbe grau. Die entwendeten Räder haben eine Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Süßen (Tel. 07162/939343) hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch, inwieweit die beiden Einbrüche in Verbindung stehen.

