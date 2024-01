Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wattenheim - Sachbeschädigung an Festhalle

Bild-Infos

Download

Wattenheim (ots)

Im Zeitraum 26.01.2024, 20:00 Uhr, bis 27.01.2024, 01:00 Uhr, schlug ein bis dato unbekannter Täter vermutlich mit einem Stein einen Schaukasten an einer Festhalle in der Hochgerichtsstraße in Wattenheim ein. Zudem wurde eine Verstrebung eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Fahnenmastes zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 500,-EUR geschätzt. Zum genannten Tatzeitraum fand in der Festhalle eine Fastnachtsveranstaltung statt, womit es sich beim Täter möglicherweise um einen Besucher der Veranstaltung gehandelt haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell