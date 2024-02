Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrtsverstoß führt zum Unfall

Mannheim (ots)

Eine 20-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Floßwörthstraße und wollte in die Voltastraße abbiegen. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer die gleiche Straße in entgegengesetzte Richtung. Die 20-Jährige übersah den vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die 20-Jährige leicht und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis ca. 12 Uhr, da der Verkehr stellenweise umgeleitet werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell