Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Demonstration der Landwirte am 8. Januar 2024

Erfurt (ots)

Am Montag finden bundesweite Demonstrationen der Landwirte in Deutschland statt. In Thüringen hat der Thüringer Bauernverband für Montag 08.00 - 11.00 Uhr eine Demonstration auf dem Erfurter Juri-Gagarin-Ring angemeldet. Daher kann es bereits in den frühen Morgenstunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Thüringen kommen, da die teilnehmenden Landwirte mit ihren Traktoren als Sternfahrt aus allen Landesteilen nach Erfurt anreisen werden. In verschiedenen Regionen Thüringens sind außerdem weitere kleinere Versammlungen in diesem Themenkreis angemeldet. Die Thüringer Polizei bereitet sich unter Führung der Landespolizeidirektion auf einen landesweiten Polizeieinsatz vor, mit den Zielen, der Gewährleistung des Versammlungsrechts, Flucht- und Rettungswege freizuhalten und die Gefahren, die sich aus dieser Masse landwirtschaftlicher Maschinen auf den Straßen ergeben können, zu minimieren. Allen Verkehrsteilnehmern wird daher geraten, eventuell alternative Routen für den Weg zur Arbeit zu wählen und auch einen zeitlichen Puffer einzuplanen. Soweit möglich sollten Termine verlegt oder die Möglichkeit des Homeoffice genutzt werden.

