POL-AA: Ostalbkreis: Verletzte Radfahrer und verletzte Polizistin

Aalen (ots) - Backnang: Versuchter Einbruch In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte in der Grabenstraße in eine Gaststätte einzubrechen. Sie machten sich dort gewaltsam an einer Eingangstür zu schaffen, die jedoch den Aufbruchsversuchen standhielt. Die Einbrecher gelangten nichts ins Tatobjekt, an dem ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zurückblieb. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in ...

mehr