Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Spielplatz Graffitis und Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Spielplatz Graffitis

In Gottwollshausen, in der Grohwiesenstraße, wurde am Dienstag, dem 7. Mai, ein Spielplatz durch mehrere Graffitis beschmiert. Dadurch verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 4000 zu melden.

Frankenhardt: Diebstahl aus Pkw

Am Mittwoch, den 8. Mai, gegen 11:00 Uhr, bis zum darauffolgenden Donnerstag, dem 9. Mai, um 13:00 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug in der Obere Stettwegäcker, auf unbekannte Weise geöffnet. Dabei wurden 70 Euro Bargeld und zwei Bankkarten entwendet. In der Folge wurden auf beiden Karten nach dem Vorfall Abbuchungen festgestellt, die mittels Lastschrift an Automaten getätigt wurden. Personen die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell