POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Pkw, Wohnungsbrand

Aalen (ots) - Winnenden: Unfall bei Bushaltestelle Der Fahrer eines Gelenkbusses wollte am Montag gegen 12.50 Uhr in der Albertviller Straße aus einer Bushaltestelle ausfahren und streifte hierbei einen vor ihm in der Haltestelle stehenden Pkw VW Golf. Hierbei entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Winnenden: Vorfahrt missachtet Eine 32-jährige Golf-Fahrerin bog am Montag gegen 14.30 Uhr von der Schmidgallstraße nach ...

mehr