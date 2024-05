Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Fahrraddiebstahl, gestürzter Radfahrer

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Fahrzeug zerkratzt

Am Montag zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen VW, der in diesem Zeitraum im Kutschenweg abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Vor statt zurück

Gegen 17 Uhr am Montagnachmittag wollte eine 86-Jährige ihren Mercedes Benz auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kocherstraße ausparken. Die Seniorin vergaß dabei jedoch den Rückwärtsgang einzulegen, weshalb sie mit ihrem Fahrzeug nach vorne gegen die Gebäudewand fuhr. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro, der am Gebäude ist noch nicht bekannt; die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Aalen: E-Bike entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr ein hellblaues E-Bike der Marke Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750, das vor einem Fahrradgeschäft in der Wilhelmstraße verschlossen abgestellt war. Das Rad hat einen Wert von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des E-Bikes, welches einen orangen Schriftzug hat, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Sachbeschädigung

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Freitagmittag, 12 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr die Seitentüre eines Baggers beschädigten, der auf dem katholischen Friedhof in der Bahnhofstraße abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/955990.

Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Mit seinem Opel Corsa fuhr ein 85-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr in eine Parklücke in der Schmiedstraße ein. Dabei rutschte er von der Bremse, weshalb das Fahrzeug weiterfuhr und von der Straße abkam. Am Pkw des 85-Jährigen, der unverletzt blieb, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Eine Zeugin beobachtete am Montagmittag kurz vor 12 Uhr, wie der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelgrauen oder schwarzen Fahrzeuges in der Jooßstraße eine Frau aus seinem Fahrzeug aussteigen ließ und anschließend beim Rangieren einen geparkten Mazda beschädigte, wobei an diesem ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Weitere Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Jagstzell: Kleiner Brand durch technischen Defekt

Rund 500 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen kurz vor 00.30 Uhr bei einem kleineren Brand in einem Gebäude im Triebweg. Das Feuer, das von dem 55 Jahre alten Bewohner noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst gelöscht werden konnte, wurde vermutlich durch den technischen Defekt an einer Dunstabzugshaube ausgelöst. Neben Beamten des Ellwanger Polizeireviers und einem Rettungsfahrzeug rückten die Freiwilligen Feuerwehren Ellwangen und Jagstzell mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an.

Iggingen: 59-jähriger Radfahrer verstorben

Am Montagabend gegen 18.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Rad den leichten Anstieg des Radwegs zwischen Lindach und Brainkhofen. Womöglich wegen gesundheitlicher Probleme stürzte er auf die Straße, wo er bewusstlos liegen blieb. Ein Passant leitete sofort Reanimationsmaßnahmen ein, die er bis zum Eintreffen des Rettungswagens fortführte. Dieser verbrachte den 59-Jährigen ins Krankenhaus, wo er jedoch verstarb.

