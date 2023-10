Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231018 - 1159 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub eines Mobiltelefons - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(py) Am Abend des 17.10.2023 wurde ein 29-jähriger Mann im Bahnhofsviertel von einem ihm unbekannten Mann beraubt. Der Täter flüchtete mit der Beute.

Der Geschädigte befand sich gegen 21:30 Uhr in der Kaiserstraße, als er von dem Täter unvermittelt am Oberkörper gepackt und zu Boden gebracht wurde. Dabei entwendete der Täter aus der linken Jackentasche des am bodenliegenden 29-Jährigen dessen Mobiltelefon der Marke "Samsung". Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen und wurde vor Ort erstversorgt.

Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall dauern an.

Täterbeschreibung:

Männlich, etwa 1,80m groß, schmale Statur und auffällige Haare, die wahrscheinlich mit einem Haarreif nach hinten gebunden waren.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 51499 in Verbindung zu setzen, oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell