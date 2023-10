Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231018 - 1158 Frankfurt - Frankfurter Berg: Seniorin wird Opfer falscher Bankangestellter

Frankfurt (ots)

(py) Gestern Mittag (17.10.2023) wurde eine 84-jährige Frankfurterin im Holunderweg von zwei vermeintlichen Bankangestellten aufgesucht, die ihre EC-Karte und Bargeld erbeuteten. Die Täter flüchteten.

Gegen 12.50 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür der Seniorin und gaben sich als Mitarbeiter eines Bankinstituts aus. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen sollte die Bankkarte der Dame in Verwahrung genommen werden. Nachdem sie die EC-Karte und einen geringen Bargeldbetrag erhalten hatten, verließen sie die Wohnung der Dame und flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Täter:

Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, etwa 1,80m groß, schmale Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung.

2. Täter:

Männlich, ca. 40-45 Jahre alt, etwa 1,60 - 1,70m groß, normale Statur, westeuropäisches Erscheinungsbild, dunkelblonde Haare und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755 11400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell