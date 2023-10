POL-F: 231017 - 1155 Frankfurt - Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (lo) Am Freitagmorgen (13. Oktober 2023) kam es in der Kaiserstraße zu einem Taschendiebstahl. Die Täter erbeuteten ein Smartphone und flüchteten mit dem Diebesgut. Gegen 04.30 Uhr wurde die 24-jährige Geschädigte an der Kreuzung Kaiserstraße / Moselstraße an einer roten Fußgängerampel von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen. Einer der Männer nahm der jungen Frau unvermittelt mehrere ...

