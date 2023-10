Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231018 - 1157 Frankfurt - Sachsenhausen: Festgenommen nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt (ots)

(yi) In den frühen Abendstunden des Dienstags (17.10.2023) nahm die Polizei im Verkaufsraum eines Drogeriemarktes in der Dreieichstraße einen 51-jährigen Mann fest.

Gegen 18:30 Uhr entwendete der Dieb diverse Hygieneartikel. Den Augen des aufmerksamen Ladendetektives entging der Diebstahl nicht. Dieser sprach den 51-Jährigen an und bat darum, einen Blick in dessen mitgeführte Tüte werfen zu dürfen. Der Dieb kam der Aufforderung nicht nach. Der Ladendetektiv hielt ihn sodann an dessen Arm fest. Bei dem Versuch sich dem Griff zu entreißen und seine geklaute Ware zu sichern, kam es zu einem Gerangel bei dem sich der Ladendetektiv verletzte. Geistesgegenwärtig verschlossen die Mitarbeiter des Drogeriemarktes die Türen der Ladenfläche, sodass der Mann nicht fliehen konnte. Erzürnt darüber tobte er innerhalb des Ladens.

Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 51-Jährigen fest und verbrachten diesen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main mit dem Ziel der richterlichen Vorführung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell