POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz in Wohnung, Sachbeschädigungen, brennende Mülltonnen und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte am Montagmorgen ein unbekannter Autofahrer. Er befuhr die Scheffelstraße und streifte dabei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Toyota, der an der Stoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Polizeieinsatz in Wohnheim

In einer Unterkunft für Flüchtlinge wurde am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei einem eskalierten Streit ein 17-Jähriger mit einem Messer leicht verletzt. Die Wunde des jungen Mannes wurde vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der unbekannte Tatverdächtige war nach dem Vorfall geflüchtet, nach dem ein Mitarbeiter der Security zur Streitschlichtung hinzukam. Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Fellbach: Brennende Mülltonnen

Kurz nach Mitternacht brannten am Dienstag im Erzgebirgeweg zwei gelbe Abfalltonnen, die mutmaßlich vorsätzlich in Brand gelegt wurden. Die Brände konnten von Anwohnern gelöscht werden. Die Sachschäden blieben gering. Die Polizei Fellbach bittet zum Vorfall um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Auto aufgebrochen

Am Montagabend wurde in der Friedrichstraße ein dort geparkter Pkw Citroen aufgebrochen und daraus ein Paket, ein MacBook und eine Tasche entwendet. Zur Tatbegehung wurde die Heckscheibe des Autos eingeschlagen. Das Tatgeschehen konnte von Zeugen beobachtet werden, die die Polizei alarmierten. Ein 18-jähriger Tatverdächtiger konnte in der Folge festgenommen werden. Ein Tatkomplize konnte entkommen. Dieser sei ca. 30 Jahre alt gewesen und ca.180 cm groß. Der Mann mit hellen kurzen Haaren war mit hellblauer Jeans und einem weißen T-Shirt bekleidet. Der 18-jährige Tatverdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Radfahrer übersehen

Ein 43-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Montag gegen 19 Uhr die Werder Straße und bog in den Kreisverkehr Kahlaer Platz ein. Bei tiefstehender Sonne hat er einen im Kreisverkehr fahrenden Rennradfahrer übersehen und stieß mit ihm zusammen. Der 54-jährige Biker verletzte sich hierbei leicht. Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Waiblingen: 4500 Euro Schaden

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Montagmorgen entstand. Gegen 9.45 Uhr scherte ein 84-Jähriger mit seinem Lkw auf der Straße "An der Taue" in Richtung Alte Bundesstraße auf die Rechtsabbiegespur aus. Dabei streifte der Anhänger seines Sattelzuges den Lkw eines 51-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Alte Bundesstraße unterwegs war.

Weinstadt: Fahrzeug übersehen

Beim Ausparken seines BMW fuhr ein 47-Jähriger am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr mit seinem Fahrzeug rückwärts in die Traubenstraße ein. Hierbei übersah er den vorbeifahrenden Skoda eines 59-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Waiblingen: Automat beschädigt

Mehrfach wurde in letzter Zeit von Unbekannten versucht, mit einem Draht Waren durch den Schacht eines Automaten, der in der Straße "Ameisenbühl" aufgestellt ist, zu entwenden, wobei ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand. Nun wurde am Montag (13.05.2024) die Scheibe des Automaten eingeschlagen und E-Shishas und Getränkedosen im Wert von rund 590 Euro entwendet. Der an dem Automaten entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Tel.: 07151/9500 entgegen.

Leutenbach: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr stellte ein 37-Jähriger seinen VW Crafter in der Straße "Im Seidenbäumle" ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht richtig absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte die leicht abschüssige Fahrbahn hinab, ehe er gegen einen geparkten Ford Transit und einen ebenfalls dort abgestellten VW Passat prallte. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Leutenbach: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Zwischen Freitagmorgen 10 Uhr und Montagabend 23 Uhr schlugen bislang Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Mercedes Benz ein, der in diesem Zeitraum in der Daimlerstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug, an dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, wurde nichts entwendet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195/6940 entgegen.

Winnenden: Fahrzeug übersehen

Beim Einfahren in den fließenden Verkehr auf der Bürger Straße übersah eine 31-jährige Opel-Fahrerin am Montagmittag gegen 12 Uhr den Peugeot einer 76-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Winnenden: Unfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich Kreisstraße 1914 / Bürger Straße übersah eine 74-jährige Citroen-Fahrerin am Montagmittag gegen 12.30 Uhr den VW eines 41-Jährigen, weshalb es zur Kollision der beiden Pkw kam. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 6500 Euro beziffert.

Winnenden: Unbekannter im Haus

Gegen 5 Uhr am Montagmorgen bemerkte eine Bewohnerin einen Unbekannten in ihrer Wohnung in der Seehalde. Die Frau schrie lautstark, woraufhin der Mann, den sie als klein und hager beschreiben konnte, flüchtete. Der Eindringling war mutmaßlich über eine offene Terrassentür in die Wohnung eingedrungen. Dort hatte er sich mit Lebensmitteln aus dem Kühlschrank bedient und einige Gegenstände zum Diebstahl bereitgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zur Klärung des Vorfalls um sachdienliche Hinweise, die sie unter Tel. 07195/6940 entgegennimmt.

