POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Spielplatz Graffitis In Gottwollshausen, in der Grohwiesenstraße, wurde am Dienstag, dem 7. Mai, ein Spielplatz durch mehrere Graffitis beschmiert. Dadurch verursachte er Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen, die möglicherweise den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich ...

