Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ausgesetzt

Lahr (ots)

Ein ausgesetzter Welpe rief am späten Montagabend auf einem Pendlerparkplatz bei Lahr die Polizei auf den Plan. Der beige, kurzhaarige Vierbeiner befand sich in einer Transportbox und wurde von einem aufmerksamen Zeugen in Obhut genommen. Das Tier hat weiße Pfoten und ein listenhundartiges Aussehen. Die Ordnungshüter übergaben den Hund an Mitarbeiter des örtlichen Tierheimes. Hinweise auf den vorherigen Besitzer liegen derzeit nicht vor.

