POL-NOM: Betrug

Einbeck (Kr.) 21.11.2023 - 23.11.2023

Am Dienstag, den 21.11.2023, erhielt ein 36jähriger Einbecker ein Schreiben, welches angeblich vom Amtsgericht Frankfurt stammen sollte. Hier wurde der Mann aufgefordert, für eine "Eintragung mit wirtschaftlicher Bedeutung" einen Geldbetrag von 728,- Euro an eine bulgarische IBAN zu überweisen. Der Angeschriebene kam der Forderung am 23.11.2023 nach und überwies den Betrag. Im Nachhinein stellte er fest, dass er von einem bislang unbekannten Täter betrogen worden war und erstattete Strafanzeige bei der Polizei.

