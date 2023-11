Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse einer Jugendlichen entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 24.11.2023; 13:20 - 13:30 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag, des 24.11.2023, kaufte eine 16jährige Jugendliche aus Eimen im REWE-Markt in der Marktstraße ein. Nach dem Verlassen des Lebensmittelmarktes stellte sie dann unmittelbar den Verlust ihres Portemonnaies fest. Eine Absuche im Nahbereich sowie Nachfrage im REWE-Markt führte nicht zum Auffinden der Geldbörse. Demzufolge muss ein bislang noch unbekannter Täter unmittelbar nach dem Bezahlvorgang die Geldbörse entwendet, bzw. an sich genommen haben. In dem Portemonnaie befand sich etwas Bargeld sowie der Personalausweis der Geschädigten. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Angaben zu Tat und Täter sowie dem Verbleib der Geldbörse machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

