Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Unfall am Kreisverkehr

Am Donnerstag gegen 22 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer bei Regen die L 1198 und übersah beim Einbiegen in den Kreisverkehr bei der Karlstraße einen im Kreisel fahrenden Pkw Golf. Er stieß mit diesem zusammen, wobei etwa 11.000 Euro Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand.

Urbach: Unfall auf B 29

Ein Audi-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 16.50 Uhr die B 29 in Richtung Aalen, als er einen Rückstau auf der B 29 zu spät erkannte. Er fuhr auf den Pkw einer 29-jährigen Renault-Fahrerin auf, die dort wegen des Staus abbremste. Durch die Aufprallwucht wurde der Pkw Renault noch auf zwei weitere Fahrzeuge aufgeschoben. Alle Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wobei der Unfallverursacher als auch die Renault-Fahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Drei unfallbeschädigte Autos wurden abgeschleppt.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Mazda-Fahrer bog am Donnerstag gegen 15.15 Uhr von der Christian-Bauer-Straße nach links in die Schorndorfer Straße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Linienbusses, der stadteinwärts gefahren war. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Die Schäden an Bus und Auto belaufen sich auf ca. 11.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell