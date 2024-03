Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "Copa meets Ausbildung"

Fulda (ots)

Kalbach. DJ, Getränke und Tanzfläche - all das bieten Diskotheken ihren Gästen regelmäßig. Außergewöhnlich wird es aber am kommenden Freitag (15.03.), ab 18.30 Uhr, bei "Copa meets Ausbildung"! Bereits zum zweiten Mal wird in dem Club in der Gewerbestraße 3 in 36148 Kalbach die lokale Ausbildungsmesse stattfinden.

Polizeipräsidium Osthessen vor Ort

Neben verschiedenen regionalen Unternehmen wird auch das Polizeipräsidium Osthessen mit einem Beratungsstand teilnehmen und Interessierten ab 18.30 Uhr alle Fragen rund um den Beruf in der Blaulichtfamilie beantworten. Die Einstellungsberaterin Denise Abersfelder und der Einstellungsberater Jonas Trabert freuen sich auf einen regen Austausch auf Augenhöhe in lockerer Atmosphäre.

Anschließende Party

Ab circa 21 Uhr lässt dann DJ WILD D die hoffentlich bereits für einen Beruf entfachten Herzen noch höher schlagen - eingeladen ist Jeder. Nice ist zudem: Wer bereits vor 20 Uhr und damit zur Ausbildungsmesse den Weg in die Copa findet, erhält freien Eintritt.

Sandra Suski, Pressesprecherin

