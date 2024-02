Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Wohnhauses

Gräfenthal (ots)

Am Montag, gegen 08.55 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung an einem Gebäude in Gräfenthal in der Neuen Gasse gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte durch die sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen ein größeres Ausbreiten des Feuers in dem Wohnhaus und auf angrenzende Häuser verhindert werden. Trotzdem entstand an dem Haus ein Schaden von schätzungsweise 35.000,-Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Mutmaßlich ist das Feuer durch die Nutzung eines Kamins entstanden. Zur genauen Klärung der Ursache wurden Ermittlungen eingeleitet.

