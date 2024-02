Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19.50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und gab an, dass eine männliche Person in Neustadt an der Orla, Bereich Bachstraße / Franz-Schubert-Weg mehrere abgeparkte Fahrzeuge beschädigt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte wenig später der 33-jährige Tatverdächtige gestellt werden. Dieser stand nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss und griff die Beamten auch körperlich an. Im Rahmen der Ermittlungen konnten mehrere beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell