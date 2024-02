Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Sonntag, gegen 19.25 Uhr, befuhr der 30-jährige Fahrer eines PKW in Neuhaus am Rennweg den Brandweg in Richtung Kreisverkehr. Hier kam es zu einem Unfall, infolgedessen das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt. ...

