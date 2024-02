LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Sonneberg (ots) - Am Freitagnachmittag meldete sich die Besucherin eines Schwimmbades in Sonneberg bei der Polizei, weil aus ihrer Geldbörse Bargeld entwendet wurde. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte ihren Spind im Umkleideraum öffneten, daraus die Geldbörse entnahmen und das Bargeld entwendeten. Die Geldbörse wurde am Tatort zurückgelassen. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Sonneberger Polizei unter der Rufnummer 03675/8750. Rückfragen bitte an: ...

mehr