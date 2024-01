Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.01.2024.

Salzgitter (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall.

Salzgitter, Thiede, Frankfurter Straße/Panscheberg, 27.01.2024, 13:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 19-jährige Fahrerin eines Pkw die B 248 in Richtung Drütte befuhr. An der Kreuzung mit der L 615 habe sie an einer Lichtsignalanlage warten müssen, da diese rotes Licht zeigte. Nachdem die LSA auf grün umschaltete, sei die Frau angefahren. Plötzlich habe eine ältere Frau eine Fußgängerfurt an der Straße Panscheberg betreten, obwohl ein rotes Signal einer Lichtzeichenanlage für sie Gültigkeit hatte. Die Frau stürzte, nachdem sie vom Pkw erfasst wurde. Die 90-jährige Verletzte musste in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei Thiede bittet unter der Telefonnummer 05341 941730 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell